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08.01.2020

İran'ın ABD'nin Irak'taki üssünü vurması sonrası Türkiye'den flaş hamle |Video

İran'ın ABD'nin Irak'taki üssünü vurması sonrası Türkiye'den flaş hamle geldi. Son dakika gelişmesine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yarın Irak'a gidecek. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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