BİZE ULAŞIN
08.01.2020
İran'ın ABD'nin Irak'taki üssünü vurması sonrası Türkiye'den flaş hamle |Video
İran'ın ABD'nin Irak'taki üssünü vurması sonrası Türkiye'den flaş hamle geldi. Son dakika gelişmesine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yarın Irak'a gidecek. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.