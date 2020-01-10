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10.01.2020
İran'dan "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına yanıt
Gelen son dakika haberine göre; İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına canlı yayında yanıt verdi. Ali Abidzade, "Kaydedilen görüntülerin farklı insanlardan geldiğini biliyoruz. Giderken bir şeyin uçağa çarpması mantıklı gelmiyor. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz." ifadelerini kullandı.
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