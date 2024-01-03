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İran’daki patlama bölgesinden ilk görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 16:58
Güncelleme:03.01.2024 16:58
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralıların sayısı da 170'e yükseldi.
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Patlama bölgesinden ilk görüntüler
Patlama bölgesinden ilk görüntüler
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