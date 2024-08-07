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İran ve Hizbullah İsrail'e nasıl yanıt verecek, ABD ne diyor? A Haber ekibi sıcak bölgede

İran ve Hizbullah İsrail'e nasıl yanıt verecek, ABD ne diyor? A Haber ekibi sıcak bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 09:24
Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artıyor. Tarafların karşılıklı saldırıları peş peşe geliyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssü İHA'larla vurdu. İsrail de Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevkilerini saldırdı.A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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