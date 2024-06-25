Irak'tan sınıra 27 karakol! Bağdat yönetimi sınır güvenliği için yeni adımlar atıyor

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili Irak yönetimi Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor. Irak yönetimi sınıra 27 sınır karakolu inşa edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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