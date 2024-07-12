Irak'ın kuzeyinde terörist temizliği! 9 terörist öldürüldü! MSB: Mehmetçiğin nefesi enselerinde...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz." denildi. İşte detaylar...

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