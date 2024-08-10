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Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Biz de açalım istiyoruz

Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Biz de açalım istiyoruz

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 10:20
Güncelleme:10.08.2024 11:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagramla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı" dedi. Peki Instagram ne zaman açılacak? META Türkiye'nin taleplerini kabul etti mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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Instagram ne zaman açılacak?
Instagram ne zaman açılacak?
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