Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Biz de açalım istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagramla ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı" dedi. Peki Instagram ne zaman açılacak? META Türkiye'nin taleplerini kabul etti mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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