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Instagram açılacak mı? Ne zaman açılacak? Instagram yetkilileriyle görüşme ne zaman?

Instagram açılacak mı? Ne zaman açılacak? Instagram yetkilileriyle görüşme ne zaman?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 11:44
Güncelleme:05.08.2024 11:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te görüşecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtilmişti.
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Instagram açılacak mı?
Instagram açılacak mı?
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