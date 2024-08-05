Instagram açılacak mı? Ne zaman açılacak? Instagram yetkilileriyle görüşme ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te görüşecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN