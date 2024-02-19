İnsansız su altı robotu devrede! Özel dalgıçlar 51 metre derinlikteki batıkta arama yapıyor

Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinde kaybolan denizciler 51 metre derinlikte aranıyor. Özel dalgıçlar 51 metre derinlikteki batıkta arama yapıyor bunun yanında insansız su altı robotu devrede. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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