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İnsansız su altı robotu devrede! Özel dalgıçlar 51 metre derinlikteki batıkta arama yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 15:40
Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinde kaybolan denizciler 51 metre derinlikte aranıyor. Özel dalgıçlar 51 metre derinlikteki batıkta arama yapıyor bunun yanında insansız su altı robotu devrede. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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İnsansız su altı robotu devrede!
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