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02.12.2019

İngiltere'de PKK yandaşlarından Türk gence çirkin saldırı

Avrupa sokaklarında Türkiye karşıtı kara propaganda eylemleri düzenleyen terör yandaşları, bu kez İngiltere'de okuyan bir Türk genci hedef seçti. PKK yandaşları, İngiltere'nin Leeds şehrinde pankart açıp, Türkiye karşıtı stant kurmuştu; 'Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türkiye'yi boykot edin' adlı dövizler ülkede yaşayan Türk genci Eren'in tepkisini çekti. Eczacılık okuyan 19 yaşındaki genç tepkisini medeni yollarla gösterdi ancak terör yandaşları kendilerinden bekleneni yaptı ve Eren'e yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan genç, sosyal medyadan verdiği mesajda; "Bunlara, "dur" demedikçe, biz birlik olmadıkça, bize anca böyle saldıracaklar" dedi.

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