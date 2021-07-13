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İngiliz yazar FETÖ’nün kirli projesini anlattı: Tek hedefleri Türkiye’yi parçalamak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2021 12:20
Güncelleme:13.07.2021 12:23
İngiliz gazeteci-yazar Alexander Mercouris, kendi YouTube kanalı üzerinden bir yayın gerçekleştirdi. O yayında, FETÖ'cü teröristlerin ABD'de devreye sokmak istediği sözde "Türkiye demokrasi projesini" anlattı. Abd'deki neocon'ların türkiye'yi parçalamak istediğini söyleyen mercouris, kirli planı bakın nasıl deşifre etti.?

İngiliz yazar Alexander Mercouris, YouTube kanalı üzerinden dikkat çeken bir yayına imza attı.

Mercouris, terör örgütü FETÖ'nün devreye soktuğu sözde "Türkiye demokrasi projesi"nin altında yatan gerçekleri bir bir sıraladı.

Washington'da kurulan 'Türk demokrasi projesi' adlı bir dernek kuruluş bildirgesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı.

Yeni Türkiye karşıtı oluşum, FETÖ'cülerle de sınırlı değil. Derneğin kurucularından biri de, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton.

İngiliz yazar Mercouris de, kirli projenin ABD'de Neoconlar tarafından geliştirildiğini söyledi.

"Yeni muhafazakarlar" olarak bilinen Neoconlar, ortadoğu siyasetinde İsrail ve terör örgütü YPG/PKK'yı abd'nin doğal müttefikleri olarak görüyor.

Mercouris'e göre, Neoconlar ülkeleri yeniden inşa etmek istiyor. Bunu kabul etmeyen ülkelerin ise yıkıma sürüklenmesi için planlar yapılıyor.

Neoconların bu yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu belirten Mercouris, Türkiye'de gerçekleşen sokak protestolarına da sponsorluk yapıldığını vurguladı.

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