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17.01.2020

İmamoğlu'na kızdı 'profesör' unvanını sildi |Video

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununun ardından tartışmalar bitmek bilmiyor. Oyunu izlemeye giden isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da vardı. Ekrem İmamoğlu, eşine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtla tepkileri üzerine çekti. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav. Oktav, İmamoğlu'nun sözleri üzerine tepki olarak sosyal medya hesabından 'profesör' unvanını kaldırdı.

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