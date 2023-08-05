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İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı? CHP'nin Mustafa Sarıgül hamlesi sonrası İYİ Parti'den mi aday olacak?

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Giriş: 05.08.2023 01:34
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partide değişim isteyen kişiler Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu'nun düzenlediği ve darbe niteliği taşıyan Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken CHP'de İBB Başkanlığı için Mustafa Sarıgül'ün ismi geçmeye başladı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu geri adım atarken "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." dedi. İmamoğlu'nun bu sözlerini A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Ceyhun Bozkurt yorumladı.
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