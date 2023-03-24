24 Mart 2023, Cuma
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İmamoğlu depzemzedeyi yalancılıkla suçladı: İftira atıyorsun.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyon ve HDP'nin adayı olarak açıklanmasının ardından deprem bölgesinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce belediye seçimlerinde PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin kendisine verdiği destek nedeniyle HDP'ye teşekkür eden Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede "PKK ile işbirliği yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise depremzede vatandaşı yalancılıkla suçlayarak "İftira atıyorsun" dedi. İşte detaylar... .