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İmam hatiplere hakaret eden Gülşen ikinci kez hakim karşısında!

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 10:27
Verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili hakaret davasından tutuklanan yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı ile tahliye edilen şarkıcı Gülşen, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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