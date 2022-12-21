21 Aralık 2022, Çarşamba
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İmam hatiplere hakaret eden Gülşen ikinci kez hakim karşısında!
Verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili hakaret davasından tutuklanan yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı ile tahliye edilen şarkıcı Gülşen, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.