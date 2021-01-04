İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli asker İlker Başbuğ'un demokrasi karşıtı ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. 27 Mayıs üzerinden darbe ima ve tehdidi içeren ifadeler kullanan Başbuğ'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbuğ skandal çıkışında merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden demokratik düzene darbe soslu kurallar koymaya kalkıştığı ifadelerinde "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı" ifadesini kullanarak demokrasilerde askerin tehdidi karşısında erken seçim ile ancak direnilebileceği iması ile akıllara durgunluk veren sözler söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanlarından emekli asker İlker Başbuğ askerin memnun olmadığı demokrasilerde darbesiz tek çıkış yolunun erken seçim olduğu imasında bulunarak skandal bir ifade kullandı ve Başbuğ'a tepkiler gecikmedi. Kitap reklamı yaptığı bir röportajında çarpıcı kelimeler seçen Başbuğ bugün için de kurallar koyarcasına demokrasiyi hiçe sayan cümleler kurdu.

"DEMOKRAT PARTİ EKONOMİYİ ÇÖKERTTİ!"

Ülkeyi kalkındıran hamleleriyle bilinmesine rağmen DP iktidarını ekonomiyi batırmakla suçlayan Başbuğ konuşmasına "27 Mayıs darbesi, toplumun bugün de şahit olduğumuz kesin çizgilerle bölünmüş bir yapıya dönüşmesinin başlangıcı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküşe getiren ana neden ekonominin iflas etmesiydi. Demokrat Parti döneminde 1958 yılı ekonomik çöküşün başlangıcıdır" sözleriyle başlayan Başbuğ hemen sonrasında garabet olarak nitelendirilecek şu sözlerle konuşmasına devam etti;

"MENDERES ERKEN SEÇİME GİTSE DARBE OLMAZDI!"

"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. "