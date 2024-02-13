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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı TUA'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 01:10
Son dakika haberleri...Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
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