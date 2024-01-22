İlk görüşme Başkan Erdoğan'la! Alper Gezeravcı Türkiye ile temasa geçti! İşte ilk sözler....

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 36 saat süren yolculuğun ardından 20 Ocak Cumartesi günü UUİ'ye kenetlenerek, uzay istasyonuna giriş yaptı. Uzayda 14 gün geçirecek olan Alper Gezeravcı bu süreçte sık sık Türkiye ile temasa geçecek. Gezeravcı'nın bugün Başkan Erdoğan ile uzaydan ilk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı. Başkan Erdoğan görüşmede "Deneylerinle bilim literatürüne katkı sağlayacaksın" ifadelerini kullanırken Alper Gezeravcı ise "Ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum" dedi. İşte detaylar...

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