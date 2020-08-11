11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip

İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2020 16:30
Güncelleme:11.08.2020 16:36
İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.

İletişim Başkanlığından şehidimiz için özel klip
İletişim Başkanlığından şehidimiz için özel klip
Lübnan’da hayat normale dönüyor mu?
Lübnan’da hayat normale dönüyor mu?
Özlü 'heyecan verici' gelişmeyi canlı yayında duyurdu
Özlü 'heyecan verici' gelişmeyi canlı yayında duyurdu
Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak?
Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak?
Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa...
Muharrem İnce, ince adımlar atmazsa...
Dev uyuşturucu operasyonu! Rekor rakam
Dev uyuşturucu operasyonu! Rekor rakam
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki haritası
İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki haritası
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Türkiye'den Doğu Akdeniz mesajı
Türkiye'den Doğu Akdeniz mesajı
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster