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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan algı operasyonlarına yanıt: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları planlara uygun şekilde yapılacak

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Giriş: 28.08.2020 13:54
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları konusunda "Kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan o açıklama

"SUNİ REJİM KRİZLERİ"

"Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

"DEMOKRATİK SİYASET İTİBAR KAZANMIŞTIR"

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir."

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