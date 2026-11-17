Rize'de heyelan tehlikesi büyüyor! 2 yıl önce 3 evi yutan yamaç yeniden harekete geçti
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 2024 yılında meydana gelen heyelanda 3 evin yıkıldığı yamaçta, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından toprak hareketliliği yeniden başladı. Bölgede yaşanan toprak kaymaları dron kamerasıyla görüntülenirken, heyelan riski nedeniyle 3 ev daha tahliye edildi. Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, tahliye kararlarının olası can kayıplarını önlediğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.