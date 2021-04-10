10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2021 00:51
Güncelleme:10.04.2021 01:01
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yaptığını belirterek, "Gerçek mülteciler Ege’de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık bir video da paylaşan Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan videoda ise Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesine karşın, bazı yabancı ülkelerin bu gruplara yardım ettiğinin altı çizildi.

Yunanistan'ın hem PKK hem de FETÖ için bir sığınak haline geldiği belirtilen videoda, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da Atina'ya gittiği ve Güney Kıbrıs Rum pasaportu kullandığı belirtildi.

Öcalan'ın Yunanistan Büyükelçisinin konutundan Nairobi Havalimanı'na nakledilirken yakalandığı hatırlatılan videoda, Öcalan'ın yargılanması sırasında ise Yunanistan'ın yıllarca PKK'yı nasıl desteklediğini itiraf ettiği belirtildi.

Öcalan'ın PKK'lı militanların Lavrio kampında silah eğitimi aldığını söylediği vurgulanan videoda, söz konusu kampın hala faal olduğunun da altı çizildi.

Yunanistan'ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ mensuplarına da açıkça destekte bulunduğu, bu ülkeye kaçan darbecilerin iade edilmek yerine, ülkede rahatça dolaştıkları aktarıldı.

Videoda, Ankara'nın terör örgütlerine karşı komşusu Yunanistan başta olmak üzere, NATO müttefiki olan ülkeleri Türkiye'nin her türlü mücadelesine destek olmaya çağırdığı da ifade ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Yunan'ın dokunulmazlığı sona ermeli”
“Yunan'ın dokunulmazlığı sona ermeli”
Baan Koca'dan İstanbul açıklaması
Baan Koca'dan İstanbul açıklaması
İmamoğlu'na sözünü hatırlattı! 'Yalancı pehlivan' dedi
İmamoğlu'na sözünü hatırlattı! 'Yalancı pehlivan' dedi
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!
Başkan Erdoğan Voleybol Federasyonu'nu kabul etti
Başkan Erdoğan Voleybol Federasyonu'nu kabul etti
Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı
Canan Kaftancıoğlu erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları)
Siirt'ten acı haber
Siirt'ten acı haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Başkan Erdoğan: Yeni bir devri başlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Yeni bir devri başlatıyoruz
Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor
Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor
Daha Fazla Video Göster