İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'e Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle cevap verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiiri işgalci İsrail'e tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşan Altun paylaşımına, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" notunu düştü.