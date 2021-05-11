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İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'e Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle cevap verdi

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Giriş: 11.05.2021 13:46
Güncelleme:11.05.2021 13:56
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiiri işgalci İsrail'e tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşan Altun paylaşımına, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" notunu düştü.
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