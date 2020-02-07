İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, yalan üstüne yalan söylemeye devam ediyor. Portakal dün yayınlanan Fox haber bülteninde söylediği, “Başkan Erdoğan’a soru sormamamız söylendi” yalanıyla ilgili bugün çark ederek özür diledi. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı Portakal’a #İstifaEtmelisinPortakal etiketiyle tepki gösterdi.

Emperyalist Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal her fırsatta hükümeti karalamak için yalan üstüne yalan söylüyor. Yalanlarını farklı boyutlara taşıyan Portakala göz göre göre söylediği yalanı bugün yayınlanan Fox tv haber bülteninde özür dileyerek itiraf etti ve yüzü bile kızarmadı.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ

Portakal, Başkan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladığı görüntüleri hiçe sayarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kendilerinin yanına üç kez ayrı ayrı gelerek 'kesinlikle soru almıyoruz' dediğini iddia etmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Yalanı alışkanlık haline getiren Portakal bugün yayınlanan haber bülteninde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan özür diledi.