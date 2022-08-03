İktidarın temmuz ayı karnesi! 31 güne neler sığdırıldı?

Türkiye her alanda gelişiyor. Öyle ki temmuz ayında yapılan yatırımlar bir bir hizmete girdi. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren gıda krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu. Başkan Erdoğan'ın özellikle gençlere verdiği müjdelerde gündeme damga vurdu. İşte AK Parti'nin 1 aylık karnesi…

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