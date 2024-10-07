İkbal ve katilinin son görüntüsü! Katilinin arkasından ölüme yürüdü

İstanbul Fatih'te surlarda yaşanan vahşetle ilgili genç kızın ve katilinin son görüntülerine A Haber ulaştı. Semih Çelik'in tek başına yürüyüp surlara çıktığı arkasından da İkbal Uzuner'in geldiği görünüyor. İşte o vahşi cinayetin öncesine ait görüntüler...

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