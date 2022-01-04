04 Ocak 2022, Salı
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İhracat kalemleri nasıl şekillendi? İhracatta ürün çeşitliliği ne durumda? Yeni ekonomi modeli nasıl işliyor?
En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Mevduata katılım 84 milyar lirayı geçti. Kömür yardımı doğalgaz faturası desteği olarak verilecek. Memura yüzde 30,5 zam yapıldı. KOSGEB destekleri artıyor. Türkiye yeni ekonomi modelinin tüm araçlarıyla cari fazla için tüm kurumlarıyla mücadele ediyor? Peki yeni ekonomi modeli nasıl işliyor? Hangi adımlar atılacak? İhracat rekorları ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, ekonomist İbrahim Derici ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.