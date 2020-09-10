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İHA'dan ilk kez atıldı! Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan’ın ürettiği TEBER’in Aksungur’dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.
Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.