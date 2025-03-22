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İfadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor!

İfadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 18:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’na sevk edilecek.
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İfadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor!
İfadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor!
İfadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor!
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