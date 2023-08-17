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İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 09:38
İstanbul Eminönü Haliç metro durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden son durumu aktardı.
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İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde
İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde
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