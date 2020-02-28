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28.02.2020

İdlib’de kalleş saldırı sonrası rejim hedefleri bombalandı! Son 24 saate 230 rejim unsuru yok edildi

İdlib’de Esad rejiminin düzenlediği hava saldırı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası Esad rejimine misliyle karşılık verildi. A Haber canlı yayınına katılan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgedeki son durumu anlattı. Kerim Ulak, “Dün akşam itibariyle 1709 rejim unsurunun yok edildiği açıklanmıştı. Son 24 saatte içinde öldürülen rejim unsuru 230’a yaklaştı. Şu an itibariyle bölgede yoğun bir bombardıman devam ediyor. “Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız” (SİHA) tarafından Suriye İdlib coğrafyası üzerindeki hedefler yok ediliyor. Şu an hava sahası Türkiye’ye kapalı ancak SİHA’larımız bölgede görev yapıyor.” İfadelerini kullandı.

TÜM HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu Türk askerlerine doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

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"MİSLİYLE MUKABELE EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

İletişim Başkanı Altun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklama yaptı. Altun, şöyle dedi:

"Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam (dün) Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esad rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezinde MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ  AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Kalleş saldırının ardından Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları anında Suriye sınırına gitti.

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