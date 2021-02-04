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İçişleri Bakanlığından yeni genelge! Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı?

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Giriş: 04.02.2021 17:30
Güncelleme:04.02.2021 17:33
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Peki çiçek satışı serbest mi? Çiçekçiler açık olacak mı? İşte haberin detayları...

Hafta sonlarını da kapsayan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor.

Çiçek satışı yapan iş yerlerinin Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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