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55 yıllık yeşil miras COP31'de örnek oldu! 17 bin fidan ormana dönüştü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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55 yıllık yeşil miras COP31'de örnek oldu! 17 bin fidan ormana dönüştü

Kars-Sarıkamış demir yolu hattında yaklaşık 50 yıl önce demir yolunu kar yağışından korumak amacıyla başlatılan ağaçlandırma çalışmaları, yıllar içinde büyük bir ormana dönüştü. Toprakla buluşturulan binlerce fidan bölgeyi yeşillendirirken, çalışmalarda görev alan demir yolu çalışanı Turgut Ertop'un hikâyesi COP31 İklim Zirvesi'nde örnek gösterildi. Yarım asırlık ağaçlandırma çalışması, doğayı korumaya yönelik çabaların uzun vadeli sonuçlarını gözler önüne serdi.

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