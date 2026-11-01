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Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Dolmabahçe'de Karadeniz güvenliği zirvesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Dolmabahçe'de Karadeniz güvenliği zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve barış girişimleri ele alındı. İki lider, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun yeniden etkin şekilde işlemesi için çalışma konusunda da mutabık kaldı. Kritik zirvenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Mehmet Tekin aktardı.

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Başkan Erdoğan ile Zelenski İstanbul'da görüştü! Karadeniz'in güvenliği masada
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