Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Dolmabahçe'de Karadeniz güvenliği zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve barış girişimleri ele alındı. İki lider, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun yeniden etkin şekilde işlemesi için çalışma konusunda da mutabık kaldı. Kritik zirvenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Mehmet Tekin aktardı.