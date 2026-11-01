Altında dip görüldü mü? Ekonomist Özgür Özcan'dan kritik uyarı: Daha da düşebilir!

Küresel piyasalarda altın ve gümüşte sert düşüş, borsalarda satış baskısı yaşanırken Brent petrolün yükselişi yatırımcıları tedirgin etti. Peki, piyasalarda dip seviyelere ulaşıldı mı, düşüşler alım fırsatı mı? A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin henüz sona ermediğini belirterek, "Ben daha da düşeceğine inanıyorum" dedi. Özcan, yatırımcıları panik işlemlerine karşı uyarırken ons altın için kritik seviyeleri de açıkladı.