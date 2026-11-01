Başkan Erdoğan ile Zelenski İstanbul'da görüştü! Karadeniz'in güvenliği masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm arayışları, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Karadeniz'in güvenliği ele alındı. Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" diyerek diyalog ve müzakerenin önemine dikkat çekti. Savaşın insani ve ekonomik sonuçlarına değinen Erdoğan, bölgesel istikrarın sağlanmasında diplomasinin belirleyici rolünü vurguladı.