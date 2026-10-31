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İstanbul'da kritik Erdoğan-Zelenski zirvesi! Dolmabahçe'de barış diplomasisi: Masada hangi konular var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da kritik Erdoğan-Zelenski zirvesi! Dolmabahçe'de barış diplomasisi: Masada hangi konular var?

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışları, barış müzakerelerinin yeniden başlatılması, Karadeniz'in güvenliği ve ikili ilişkiler ele alınacak. Kritik zirve öncesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali aktardı.

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