İstanbul'da kritik Erdoğan-Zelenski zirvesi! Dolmabahçe'de barış diplomasisi: Masada hangi konular var?

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışları, barış müzakerelerinin yeniden başlatılması, Karadeniz'in güvenliği ve ikili ilişkiler ele alınacak. Kritik zirve öncesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali aktardı.