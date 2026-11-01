Tokat'ta kahvaltı kültürü! Yöresel lezzetlerin hazırlanış sırları
Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Tokat'ta, yöresel lezzetler kahvaltı sofralarında buluştu. Coğrafi işaretli ürünlerden doğal malzemelerle hazırlanan geleneksel tatlara kadar kentin kahvaltı kültürünü oluşturan lezzetleri A Haber ekranlarına taşıyan Şef Akif Kuzey, yemeklerin hazırlanışını ve lezzet sırlarını anlattı. Tokat'ın meşhur kahvaltı sofrasındaki lezzetleri A Haber muhabiri Murat Onur, kameraman Halil İbrahim Yel'in görüntüleriyle aktardı.