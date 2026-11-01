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İsrail'de seçim sonrası büyük kriz! Katil Netanyahu koltuğundan oluyor mu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'de seçim sonrası büyük kriz! Katil Netanyahu koltuğundan oluyor mu?

İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasında gerçekleştirdiği ilk genel seçimin ardından tarihinin en kritik siyasi çıkmazlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Netanyahu liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet 48, Filistinli Arapların desteklediği partiler ise 19 milletvekili çıkardı. Ancak 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili desteğine hiçbir blok ulaşamazken Arap partilerinin tarihi yükselişi, Netanyahu'nun hamleleri ve olası koalisyon senaryoları gündeme damga vurdu. İsrail'i bekleyen siyasi çıkmaz ve dört farklı hükümet senaryosu, A Haber'in hazırladığı özel analiz yayınında tüm yönleriyle mercek altına alındı.

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