Denizli'de cennet hurması mesaisi! İplere dizilip kış için kurutuluyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde cennet hurması hasadıyla birlikte kış hazırlıkları başladı. Dalından toplanan meyveler soyularak tek tek iplere diziliyor, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal ortamda kurumaya bırakılıyor. Ailelerin imece usulü çalıştığı ilçede cennet hurması kurusu, birçok hanenin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Hasat ve kurutma telaşını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kameraman Köksal Kılınç'ın görüntüleriyle aktardı.