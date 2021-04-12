İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK'dan kaçan 5 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12 Nisan günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.



Açıklamada ayrıca, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan terörist sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.