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11.01.2020
İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Kapan-1 Bagok" operasyonu başladı |Video
Son dakika haberi; İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığını ve Mardin'de "Kapan-1 Bagok" operasyonunun başladığı açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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