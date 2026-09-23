İnternetten araç satışlarında kapora tuzağı: Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat!

İnternetten araç almak isteyenleri hedef alan kapora dolandırıcılığı yöntemleri yeniden gündemde. Siber dolandırıcıların sahte ilanlar ve "güvenli kapora" adı altında geliştirdiği yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye çalıştığı belirtiliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Aydın Baytar, görüntüledi detayları aktardı. Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncular, araç alım satımı yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.