İstanbul 9 gün boyunca sanat ve müziğe doyacak! Kültür Yolu Festivali başlıyor

İstanbul, 9 gün boyunca müzik, sanat ve lezzet dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine kadar geniş bir programın yer alacağı festivalde, kentin farklı noktaları kültür rotasına dönüşecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İstanbul’u yalnızca bir festival mekanı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele alıyoruz. Festivalin hikayesinin 2021 yılında Beyoğlu’nda başlamış olması da İstanbul’u bizim için ayrıca anlamlı kılıyor.” dedi.