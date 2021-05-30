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İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir jandarma personeli şehit oldu

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Giriş: 30.05.2021 00:43
Güncelleme:30.05.2021 00:46
İçişleri Bakanlığı ttarafından yapılan açıklamada "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen  Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada  bir kahraman jandarma personelimiz  ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.
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