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İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı ttarafından yapılan açıklamada "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.