İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı ttarafından yapılan açıklamada "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.