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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Telegram açıklaması

İHA
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Giriş: 02.02.2021 20:22
Güncelleme:02.02.2021 20:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yapılan paylaşıma sansür uygulanmasının ardından, “Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" paylaşıma Twitter, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi.



Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz Twitter, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti.

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