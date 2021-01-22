Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bitlis Narlıdere Köyünden 91 yaşındaki Nebi Karaman Amcamız bugün aşı oldu, devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dualar ediyor... Allah kabul etsin” dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bitlis Narlıdere Köyünden 91 yaşındaki Nebi Karaman Amcamız bugün aşı oldu, devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dualar ediyor... Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi.