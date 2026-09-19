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Başkan Erdoğan’ın “sigara” dikkati tebessüm ettirdi: “Nasıl anladınız Cumhurbaşkanım?”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan’ın “sigara” dikkati tebessüm ettirdi: “Nasıl anladınız Cumhurbaşkanım?”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı. Kurayla kamu kurumlarına atamaları yapılan vatandaşları tebrik eden Erdoğan'ın sahnede bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalog gündem oldu. Erdoğan, sigara içtiğini fark ettiği vatandaşa, "Bana bak, sigarayı bırakıyorsun" diyerek çağrıda bulundu. Vatandaşın "Sigara içtiğimi nereden anladınız?" sorusuna Erdoğan, "Ben anlarım" yanıtını verdi.

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