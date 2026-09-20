NATO'nun 5. Madde planı masada! Avrupa Rusya'ya karşı savaşa mı hazırlanıyor?

NATO'nun doğu kanadında gerilim tırmanırken, NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone'nin "İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır" sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. NATO'nun 5. maddesi vurgusu yapılırken, olası bir sıcak çatışmada ABD'nin rolü, Avrupa ordularının cephe kapasitesi ve savaşın hangi coğrafyada yaşanabileceği A Haber’de masaya yatırıldı. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ise özellikle Polonya-Belarus hattı ile Kuzey Avrupa Ovası'na dikkat çekti.