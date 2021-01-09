İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika’da yaşayacak

"BİZ BU COĞRAFYAYI MERHAMETLE BARIŞA, HUZURA VE KARDEŞLİĞE TAŞIYABİLİRİZ"

Diyarbakır anneleri ile bir araya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Bazen gitmeyince anlamıyorsunuz. 3 ayda bir Diyarbakır anneleriyle bir araya geliyorum. Geçen o annelerden biri öyle bir söz söyledi ki. 'Selahattin Demirtaş'ın annesi oğlunu devlette istiyor da öbür oğlu Nurettin Demirtaş'ı neden PKK'dan istemiyor acaba" dedi. Ancak dokunursanız bazen gerçekleri hissedebilirsiniz. 'Okula gitti, bir daha dönmedi' dedi. 'Cebimde öyle mektuplar var ki'. 9 yaşındaki çocuğa mektup yazdırmışlar 'Ben büyük savaşçı olacağım' diye. Biz bu coğrafyayı merhametle barışa, huzura ve kardeşliğe taşıyabiliriz" diye konuştu.